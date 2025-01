Napoli, dopo l’arresto dell’uomo legato all’Isis è caccia ai “lupi solitari”

1 minuto per la lettura

Napoli: allarme terrorismo dopo l’arresto del 34enne marocchino è stato arrestato con l’accusa di esser vicino all’Isis, intensificati intensificato i controlli.

NAPOLI- arresto di Firaoun Mourad, il 34enne marocchino accusato di associazione con finalità di terrorismo, ha scosso la città di Napoli. Le indagini, coordinate dalla Procura partenopea, si concentrano ora sull’individuazione di eventuali complici e sulla prevenzione di possibili attacchi.

Gli investigatori della Digos stanno setacciando i dispositivi informatici sequestrati all’uomo per individuare eventuali contatti con altre persone che potrebbero condividere le sue ideologie estremiste. L’obiettivo è capire se esistano altre persone radicalizzate pronte a compiere azioni violente. Al momento, non emergono elementi che indichino la presenza di una cellula terroristica strutturata. Gli inquirenti non escludono la possibilità di individuare altri “lupi solitari”.

In seguito all’arresto dell’uomo vicino all’Isis, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su su Napoli.. In occasione del Giorno della Memoria, sono state adottate misure di sicurezza straordinarie per tutelare la comunità ebraica, uno dei principali obiettivi dichiarati dell’arrestato.

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari ha espresso la propria solidarietà alla comunità ebraica. Ha rassicurato i cittadini sulla presenza di un dispositivo di sicurezza efficiente. «Continueremo a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza di tutti», ha dichiarato il Prefetto. «Il dispositivo messo in campo dalle forze di polizia ed in particolar modo dalla Questura – ha proseguito il prefetto – ha una sua importanza».