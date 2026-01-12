X
<
>

Trump: dazi Usa al 25% per chiunque abbia rapporti commerciali con Iran

| 12 Gennaio 2026 23:51 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 12 gen. (askanews) – Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che i Paesi che hanno rapporti commerciali con l’Iran saranno colpiti da un nuovo dazio del 25%. “Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica islamica dell’Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il presente decreto è definitivo e conclusivo” ha scritto Trump sul suo profilo Truth.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA