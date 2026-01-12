Trump: dazi Usa al 25% per chiunque abbia rapporti commerciali con Iran

Milano, 12 gen. (askanews) – Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che i Paesi che hanno rapporti commerciali con l’Iran saranno colpiti da un nuovo dazio del 25%. “Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica islamica dell’Iran pagherà un dazio del 25% su tutte le transazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il presente decreto è definitivo e conclusivo” ha scritto Trump sul suo profilo Truth.