Taxi, Salvini: sciopero? Non interferisco, domani le sigle al Ministero

13 Gennaio 2026

Askanews
Roma, 13 gen. (askanews) – “Ho convocato le associazioni domani. Domani: non ho voluto interferire, quindi è giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare. Domani pomeriggio ho convocato tutte le sigle dei taxi al Ministero”. Così il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto, parlando a margine di un convegno al Senato, alle domande dei cronisti sullo sciopero dei tassisti.

