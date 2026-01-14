Costa (Fi): 100mila innocenti arrestati negli ultimi 33 anni

Roma, 14 gen. (askanews) – “Sono almeno centomila le persone arrestate ingiustamente dall’inizio degli anni ’90 ad oggi”. Così Enrico Costa, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, presentando la rassegna stampa “Alle 4 del mattino, storie di vite stravolte” a Montecitorio.”Testimonia 100 casi di persone che sono state private della libertà da innocenti, casi di ingiuste detenzioni, alcune risarcite, alcune no. Questo dimostra che il nostro Stato ha ancora molto da fare, perché i 100 casi che vediamo oggi rappresentano 100.000 persone che dal 1992 ad oggi hanno subito delle ingiuste detenzioni. Il nostro obiettivo è che ogni volta che capita un caso di questi, il Paese riavvolga il nastro per comprendere come si è generato questo errore. Non basta risarcire la persona, bisogna fare in modo che questo non capiti più. Abbiamo voluto accendere un faro su queste vicende, perché sono storie di vite personali stravolte, di famiglie distrutte, di lavori perduti, di credibilità e reputazioni non più recuperati. L’ho fatto con anche degli amici che sono, diciamo, protagonisti in questo libro, vittime di errori giudiziali. L’uno per effetto di una revisione che l’ha visto poi essere assolto, l’altro arrestato e poi assolto e risarcito. Il nostro obiettivo veramente è andare in questa direzione e ottenere l’attenzione del Paese, perché queste vicende possono capitare a chiunque” ha detto Costa.”La riforma certamente può aiutare – ha aggiunto Costa – io penso al Csm: sapete che il Consiglio Superiore della Magistratura ha la competenza sulle valutazioni di professionalità dei magistrati e nell’ambito delle valutazioni di professionalità deve tener conto anche degli esiti dell’attività del magistrato. Cioè, se c’è un atto del magistrato e viene ribaltato, se c’è un arresto e finisce con l’assoluzione, questo dovrebbe essere oggetto della valutazione. Sapete quali sono le percentuali di valutazione di professionalità positive al Csm? Il 99% significa che il Csm, con le correnti che proteggono i loro iscritti, non fa mai un’attenzione su questo”.