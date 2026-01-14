Il rapper francese Lacrim esce con l’album “Cipriani”

Milano, 14 gen. (askanews) – Lacrim, una delle voci più apprezzate del rap francese, annuncia l’uscita del nuovo atteso album “Cipriani”, in arrivo il 6 febbraio e da ora disponibile in pre-order (qui).

L’annuncio dell’album è accompagnato da un video potente e intensamente cinematografico. La voce narrante di Salvatore Esposito guida un racconto crudo e umano, fatto di gesti quotidiani e frammenti di vita in una realtà difficile, tra volti giovani e adulti sospesi tra luce e ombra.

“Cipriani” uscirà in versione CD autografato e nella limited edition che contiene il CD autografato e una speciale edizione di Esse Magazine (LACRIM ISSUE); e nelle versioni LP colorate (LP cream, signed LP cream, LP marbled red, signed LP marbled red)

L’album è stato anticipato dal singolo “Rock” feat Baby Gang, ultima collaborazione italiana di Lacrim, arrivata dopo la sua partecipazione lo scorso luglio, all’Altraonda Festival di Genova e al Red Bull 64 Bars, dove è stato il protagonista del primo episodio internazionale in lingua francese. Con un freestyle hip hop dal respiro marocchino, su un beat firmato dal producer di Geolier Dat Boi Dee, Lacrim ha confermato la sua capacità di fondere verità, cultura e identità in uno stile diretto e senza filtri.

Nato a Parigi da genitori algerini, Lacrim è uno degli artisti rap più influenti dell’ultimo decennio in Europa. In oltre 10 anni di carriera, ha pubblicato diversi album certificati oro e platino, superando oltre 2 miliardi di stream globali e mantenendo una base attiva di oltre 4,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.