Crans Montana, Nordio: Svizzera collabora, difficoltà normativa

Roma, 15 gen. (askanews) – “Tra governo italiano e governo svizzero la collaborazione è buona, le difficoltà sono essenzialmente di ordine normativo perché la disciplina anche di eventi come questo, che per esempio in Italia potrebbe ricadere sotto il profilo del dolo eventuale, quindi di un reato molto diverso dal reato colposo, magari in Svizzera potrebbe avere un’altra disciplina”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della conferenza stampa seguita all’incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime del rogo di Capodanno a Crans Montana (Svizzera).”Noi siamo da un punto di vista tecnico molto specifici sulla differenziazione tra reato colposo, la colpa con previsione, e il dolo eventuale. Certo che se il reato fosse considerato a titolo di dolo eventuale come qualche legale delle parti adombra cambierebbe moltissimo sotto tutti i profili e quindi oggi abbiamo avuto questa proficua e emozionante riunione sotto questi profili tecnici di collaborazione”, ha aggiunto.