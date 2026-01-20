Australian Open, buona la prima per Sinner: Gaston si ritira dopo due set

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione che lo ha visto vincitore nelle ultime due edizioni. L’azzurro era avanti 6-2 6-1 dopo 68 minuti di gioco quando il suo rivale, il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking, è stato costretto a ritirarsi. Il suo avversario di secondo turno sarà James Duckworth. In tabellone con una wild card, il 33enne australiano, numero 88 del mondo, ha sconfitto il croato Dino Prizmic per 7-6(4) 3-6 1-6 7-5 6-3 dopo 4 ore e 21 minuti di gioco. Sinner è avanti 2-1 nei precedenti, tutti però piuttosto datati: il primo nel 2020 a Cologne con successo dell’altoatesino, gli altri due nel 2021 con vittoria di Duckworth al Masters 1000 di Toronto e rivincita di Sinner a Sofia.

“Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set. Non è così che uno vuole vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco. Sono felice di essere tornato qui, ringrazio il pubblico”. Lo ha detto il numero 2 del tennis mondiale, Jannik Sinner dopo la vittoria nel primo turno degli Australian Open contro Hugo Gaston, costretto a ritirarsi sotto 6-2 6-1. “Mi sono sentito bene, mi sono preparato nel modo giusto e ho lavorato molto. Ho giocato delle esibizioni, ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, all’inizio con un po’ di tensione. Adesso bisogna anche pensare un po’ a godersi il campo, ci si allena per questo”, ha aggiunto.

