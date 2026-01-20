Detroit piega Boston, Fontecchio da 13 punti ma Miami cede a Golden State: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Detroit piega Boston in casa alla Little Caesars Arena, mentre gli Heat di Fontecchio vanno ko contro Golden State. Oklahoma domina a Cleveland, successi esterni per Suns, Clippers e Mavs. Wembanyama trascina gli Spurs contro Utah.

Notte Nba ricca e in prima pagina finiscono i Pistons, che allungano in testa a Est aggiudicandosi lo scontro diretto con i Celtics: 104-103 con 16 punti e 14 assist per Cade Cunningham e soprattutto 25 punti di Tobias Harris. Non bastano agli uomini di coach Mazzulla i 32 punti e 11 rimbalzi di Jaylen Brown, che però manca il canestro della possibile vittoria a fil di sirena.

I Miami Heat di Simone Fontecchio perdono invece in casa di Golden State: finisce 135-112 per i Warriors, ma l’ala azzurra chiude con 13 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 27 minuti sul parquet. In casa Golden State c’è però preoccupazione per le condizioni di Jimmy Butler, uscito nel terzo quarto per un infortunio al ginocchio destro: si attende con ansia l’esito della risonanza.

Oklahoma domina a Cleveland: 136-104 per i Thunder, che conducono dall’inizio alla fine e tornano a vincere dopo lo stop con Miami. Sono 30 i punti per Shai Gilgeous-Alexander, 28 con 8 rimbalzi per Chet Holmgren.

Milwaukee corsara ad Atlanta, 112-110 per i Bucks con un Giannis Antetokounmpo da 21 punti e 17 rimbalzi. Decisivo in uscita dalla panchina Bobby Portis (19 punti). Quarto ko consecutivo per gli Hawks, nonostante i 32 di Nickeil Alexander-Walker e la doppia doppia da 28 punti e 16 rimbalzi di Jalen Johnson.

Successo a domicilio per i Los Angeles Clippers, che battono 110-106 Washington. Mvp James Harden con 36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. Dallas si prende il Madison Square Garden. Vittoria 114-97 contro i Knicks con un Max Christie da 26 punti e 6 rimbalzi e 18 punti e 7 assist per Cooper Flagg.

New York in crisi e sommersa dai fischi: da quando ha vinto la Nba Cup ha incassato nove sconfitte nelle ultime 11 gare.

San Antonio controlla Utah 123-110. Super doppia da 33 punti a 10 rimbalzi per Victor Wembanyama, che neutralizza i 30 punti e 6 assist di Keyonte George.

Philadelphia batte Indiana in casa 113-104 con 30 punti e 9 rimbalzi per Joel Embiid e 29 punti e 8 assist per Tyrese Maxey.

Phoenix passa invece nella tana di Brooklyn 126-117 con 27 punti per Dillon Brooks e 24 per Devin Booker.

