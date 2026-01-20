Musetti, Sonego e Darderi al secondo turno degli Australian Open. Out Nardi e Cocciaretto

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede al secondo turno dell’Australian Open 2026. La testa di serie numero 5 approfitta del ritiro nel quarto set di Raphael Collignon per cogliere il primo successo in terra Down Under: 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 il punteggio al momento del ritiro del belga. Avanza Musetti, che sarà impegnato nel derby azzurro con Lorenzo Sonego.

Prova convincente del torinese, nel 2025 spintosi fino ai quarti di finale, che si sbarazza in tre set dello spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in un’ora e 46 minuti di gioco.

Luciano Darderi la spunta in tre combattuti set sul cileno Cristian Garin. La testa di serie numero 25 si dimostra più abile nei momenti decisivi del match e archivia la pratica in meno di tre ore con lo score di 7-6(5) 7-5 7-6(3). Al secondo turno Darderi incontrerà Sebastian Baez, uscito indenne al quinto set dalla sfida con il big server Giovanni Mpetshi Perricard (6-4 6-4 3-6 5-7 6-3).

Niente da fare per Luca Nardi, che si arrende al quarto set a Yibing Wu: 7-5 4-6 6-4 6-2, in tre ore di gioco, il punteggio in favore del qualificato cinese.

Bene Ben Shelton. Lo statunitense, potenziale avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale, domina il francese Hugo Humbert per 6-3 7-6(2) 7-6(5). Subito fuori Joao Fonseca. Il brasiliano, in proiezione sul cammino di Sinner al terzo turno, va ko con lo statunitense Eliot Spizzirri (6-4 2-6 6-1 6-2). Al secondo turno anche Ethan Quinn (6-2 6-3 6-2 su Griekspoor), Jakub Mensik, che piega 7-5 4-6 2-6 7-6(1) 6-3 Pablo Carreno Busta, e Karen Khachanov (4-6 6-4 6-3 5-7 6-3 su Michelsen).

COCCIARETTO ELIMINATA

Elisabetta Cocciaretto si ferma al primo turno dell’Australian Open 2026. La marchigiana, reduce dal titolo nel Wta 250 di Hobart, si arrende al terzo set a Julia Grabher, numero 95 del mondo: 7-5 2-6 6-4 il punteggio in favore dell’austriaca, che al secondo turno incontrerà la russa Anna Kalinskaya, protagonista di una buona prova contro la britannica Kartal, sconfitta per 7-6(3) 6-1.

Inizia col piede giusto la difesa del titolo di Madison Keys. Testa di serie numero 9, la statunitense esce indenne dal match con l’ucraina Oleksandra Oliynykova. Primo set risolto dopo un’ora e 13 al tie-break, poi dominio nel secondo per il 7-6(6) 6-1 finale. Al secondo turno Keys avrà il derby con Ashlyn Krueger (6-3 6-3 a Bejlek).

Esorido positivo per Elena Rybakina. La kazaka, numero 5 del tabellone, elimina la slovena Juvan (6-4 6-3) e al secondo turno trova la francese Valentina Gracheva (6-1 2-6 6-1 su Golubic). Giornata positiva per la Repubblica Ceca, che sorride con Karolina Pliskova, 7-6(7) 6-2 su Stephens, Linda Fruhvirtova, 6-3 7-5 su Sun, Tereza Valentova, 6-4 6-4 su Joint, e Katerina Siniakova, 6-1 6-2 su Udverdy. Al secondo turno sarà derby Fruhvirtova-Valentova.

Avanti anche l’indonesiana Janice Tien, che sorprende la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 22, con il punteggio di 6-2 7-6(1). Accedono al secondo turno, infine, la cinese Wang Xin, 6-3 6-3 su Kalinina, e l’australiana Taylah Preston, 6-3 2-6 6-3 su Shuai Zhang.

ERRANI/PAOLINI AVANTI NEL DOPPIO

Sara Errani e Jasmine Paolini, numero 3 nel ranking individuale di specialità, hanno inaugurato il loro 2026 in doppio nel migliore dei modi all’Australian Open. Nella notte italiana le campionesse olimpiche hanno infatti regolato per 6-3 6-2, in un’ora e 18 minuti, la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang, semifinaliste l’anno scorso a Rabat. La coppia azzurra sfiderà al prossimo turno la vincente del match fra le wild card australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson e le giapponesi Momoko Kobori e Ayano Shimizu.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).