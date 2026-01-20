Sostenibilità, AI e consumi: GS1 e l’evoluzione della private label

Bologna, 20 gen. (askanews) – (contenuto in collaborazione con GS1Italy)Un focus su consumi Non Food, AI, Sostenibilità, digitalizzazione e category management. È con questo ricco parterre di argomenti che GS1 Italy ha preso parte alla dodicesima edizione di Marca by BolognaFiere &ADM con due momenti di approfondimento, il 14 e 15 gennaio.Durante il primo incontro, l’argomento di dibattimento ha riguardato le rinnovate normative europee in ambito green per il settore e gli strumenti con cui GS1 Italy intende affrontare questa nuova sfida. Ne ha parlato Tomasso Alabardi, Public policy manager di GS1 Italy: “Molte delle sfide green che riguardano il settore dell’agroconsumo arrivano dal legislatore. Sono sfide normative. Agli operatori del settore viene richiesto di rispondere a dei requisiti legislativi. Gli standard di GS1 permettono di rispondere a questi requisiti attraverso il nostro QR code standard GS1. E non solo il passaporto digitale del prodotto, ma anche il regolamento sulla deforestazione, conosciuto come EUDR. I nostri standard, di condivisione in questo caso, permettono di veicolare e condividere le informazioni che stabilisce il legislatore”.Le nuove tecnologie, peraltro, stanno diventando fondamentali anche nell’accelerazione degli scambi di filiera, come spiegato da Mirko Repetto, Sales & business development manager di GS1 Italy Servizi, che nell’occasione ha presentato Procedo Client, nuova piattaforma digitale di GS1 Italy Servizi: “Procedo Client è una soluzione nata per permettere una maggior diffusione dell’EDI. soprattutto dalla parte delle aziende distributive, magari quelle medio-piccole. L’EDI si pensa sia molto diffuso e invece c’è ancora molto da fare. Le realtà distributive più strutturate sono già attive, ma ce ne sono tante che non lo sono e che potrebbero automatizzare tutti i loro flussi documentali con i vari fornitori grazie agli standard EDI”. Infine, nella terza ed ultima parte del pomeriggio, è intervenuto Ermanno Bertelle, Training manager dell’Academy di GS1 Italy, che ha illustrato il ruolo della MDD e di come gli strumenti di GS1 debbano essere perfettamente integrati per supportare in modo concreto la categoria: “Il category management si sviluppa sempre di più come un approccio strategico e non tanto come una serie di strumenti, per cui sicuramente si deve partire dal dato, la capacità di analizzare dati è assolutamente fondamentale. La capacità di avere una visione più ampia rispetto alla semplice categoria o al semplice prodotto, ma anche la capacità di collaborare con gli altri attori della filiera. Per cui, se si è un distributore, saper collaborare con la produzione, con l’industria e viceversa”. GS1 Italy, dunque, ha partecipato a Marca by BolognaFiere & ADM, ponendo l’accento su tematiche importanti, sia nel primo momento di approfondimento, tenutosi mercoledì, che anche nella mattinata di giovedì 15, che ha chiuso i lavori dell’evento con uno speech dedicato al comparto non alimentare, incentrato sulle evidenze dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy e sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel semplificare l’esperienza di acquisto in contesti ad alta complessità informativa.