L’arrivo del feretro di Valentino, aperta la camera ardente a Roma

1 minuto per la lettura
Roma, 21 gen. (askanews) – L’arrivo a Piazza Mignanelli, a Roma, del feretro dello stilista Valentino, imperatore della moda italiana, scomparso all’età di 93 anni.Davanti all’ingresso il collaboratore, socio e per anni suo compagno Giancarlo Giammetti.Alle 11 l’apertura della camera ardente presso il palazzo della Fondazione, che resterà aperto per l’omaggio del pubblico fino alle 18 di questa sera e domani. I funerali si terranno venerdì.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA