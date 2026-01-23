Migranti, STC: due gemelline di un anno disperse nel Mediterraneo

Milano, 23 gen. (askanews) – Due bambine gemelle di un anno risultano disperse in mare e un uomo adulto è deceduto dopo lo sbarco di 61 persone ieri a Lampedusa. Lo dichiara Save the Children, l’Organizzazione che, in collaborazione con la Croce Rossa e le altre organizzazioni presenti sull’isola, hanno garantito una risposta immediata ai bisogni dei sopravvissuti.

Le 61 persone, tra cui la madre delle due bambine disperse e circa 22 minori non accompagnati e due bambini, soccorse e sbarcate ieri a Lampedusa, hanno affrontato una traversata in condizioni difficilissime, anche aggravate dal passaggio del ciclone Harry. Hanno raccontato di essere partite dalla Tunisia, di avere affrontato per almeno tre giorni il mare in tempesta, sono arrivate tutte in stato di grande sofferenza fisica e psicologica.

Sono oltre 33.300 le persone morte o disperse in mare dal 2024 a oggi. “Ogni ritardo, ogni omissione, ogni scelta che mette a rischio chi fugge da povertà, violenze e persecuzioni è una responsabilità gravissima che grava sull’UE e i suoi Stati membri” ha dichiarato Giorgia D’Errico, direttrice Relazioni istituzionali di Save the Children, sottolineando che “non è possibile assistere in silenzio a una perdita di vite umane, compresi tanti bambini, che perdura da anni, rendendo il mare, ancora una volta, un confine mortale: questa strage inaccettabile deve finire”.

Save the Children ribadisce con forza la richiesta di apertura di canali regolari e sicuri verso l’Europa che garantiscano il rispetto dei diritti umani e al contempo l’attivazione di un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo per salvare le persone in pericolo, agendo nel rispetto dei principi internazionali e dando prova di quella solidarietà che è valore fondante dell’Unione Europea.