Franzoni non si ferma più e vince anche la discesa di Kitzbuehel

KITZBUHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni meglio di Marco Odermatt nella discesa di Kitzbuhel. Il 24enne bresciano batte il leader della classifica generale sulla celebre pista Streif e centra la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima in discesa dopo quella in superG a Wengen della settimana scorsa. 1’52″31 il tempo dell’azzurro, che precede di soli 0″07 Odermatt: “È un sogno, sto tremando dall’emozione. Il risultato del superG di ieri (dodicesimo, ndr) mi ha sgravato di un po’ di pressione ed ero particolarmente carico. Prima della stradina forse ho fatto qualche sbavatura, ma come in prova da lì in poi ho sciato da paura, secondo me. In partenza avevo in mente Matteo Franzoso perchè l’anno scorso condividevamo la stessa camera. Sapevo che Odermatt voleva fare la gara perché non aveva mai vinto qui ma quando sono arrivato in fondo con quel vantaggio su Casse mi sono detto che avevo fatto qualcosa di grande”, le parole del finanziere lombardo, che entra anche in top ten in classifica generale issandosi al nono posto con 456 punti e diventa il quarto azzurro ad imporsi nella mitica Streif: prima di lui solo Dominik Paris (3 volte nel 2013, 2017 e 2019), Kristian Ghedina nel 1998 e Peter Fill nel 2016.

Completa il podio di giornata il francese Maxence Muzaton, che chiude a 0″39 con il pettorale numero 29. In quarta posizione c’è Florian Schieder, a 0″67 dalla vetta e davanti di un nulla al transalpino Nils Allegre, quinto a 0″68. Ennesima top ten in stagione per Dominik Paris, che termina settimo a 0″93 da Franzoni. A punti anche gli altri azzurri Mattia Casse, 11° a 1″40, e Christof Innerhofer, 28° a 1″90. Fuori dai 30 Guglielmo Bosca (40° a 2″45) e Benjamin Jacques Alliod (41° a 2″48); Marco Abbruzzese chiude 50° a 3″47. Occasione sciupata da Franjo Von Allmen.

Lo svizzero rischia di stendersi sul ripido buttando via un potenziale podio terminando 16° a 1″56 da Franzoni. Il secondo trionfo in carriera del 25enne lombardo consente all’Italia di salire a quota 198 successi in campo maschile: la classifica è guidata da Alberto Tomba con 50 successi davanti a Gustavo Thoeni e Dominik Paris con 24. La Coppa del Mondo di sci alpino resta a Kitzbuhel per chiudere il tris di gare austriache con lo slalom di domani, domenica (prima manche ore 10.30, seconda alle 13.30).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Giovanni Franzoni (Ita) in 1’52″31

2. Marco Odermatt (Sui) a 0″07

3. Maxence Muzaton (Fra) a 0″39

4. Florian Schieder (Ita) a 0″67

5. Nils Allegre (Fra) a 0″68

6. Nils Hintermann (Sui) a 0″71

7. Dominik Paris (Ita) a 0″93

8. Luis Vogt (Ger) a 0″95

9. Miha Hrobat (Slo) a 0″96

10. Felix Monsen (Swe) a 1″26

11. Mattia Casse (Ita) a 1″40

28. Christof Innerhofer (Ita) a 1″90

40. Guglielmo Bosca (Ita) a 2″45

41. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″48

50. Marco Abbruzzese (Ita) a 3″47

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1285 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 618

3. Atle Lie McGrath (Nor) 578

4. Franjo Von Allmen (Sui) 524

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 516

6. Loic Meillard (Sui) 503

7. Timon Haugan (Nor) 495

8. Marco Schwarz (Aut) 472

9. Giovanni Franzoni (Ita) 456

10. Vincent Kriechmayr (Aut) 441

11. Dominik Paris (Ita) 373

15. Alex Vinatzer (Ita) 334

23. Mattia Casse (Ita) 213

24. Florian Schieder (Ita) 212

35. Christof Innerhofer (Ita) 139

65. Tommaso Sala (Ita) 76

69. Guglielmo Bosca (Ita) 74

76. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 60

96. Luca De Aliprandini (Ita) 32

96. Tobias Kastlunger (Ita) 32

102. Filippo Della Vite (Ita) 26

111. Giovanni Borsotti (Ita) 20

127. Matteo Canins (Ita) 10

128. Nicolò Molteni (Ita) 8

136. Max Perathoner (Ita) 5

142. Corrado Barbera (Ita) 3

