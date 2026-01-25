Violanza giovani, Piantedosi: riguarda anche minorenni italiani

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Quello dell’integrazione delle seconde e terze generazioni degli stranieri “è un grande tema” ma l’allarme sulla crescita della criminalità giovanile “non è solo legato agli stranieri ma anche ai minorenni italiani, alla popolazione tradizionale”. Lo ha detto ai cronisti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto a Rivisondoli per partecipare alla giornata conclusiva della kermesse della Lega Idee in Movimento.

“Il tema della crescita della criminalità minorile – ha ribadito – sicuramente riguarda le seconde e terze generazioni degli stranieri ma anche gli italiani. Tema che sicuramente sollecita interventi multidisciplinari: vanno bene gli strumenti di repressione ma bisogna mettere in campo delle formule che ridiano orientamento a questi giovani. Lo stiamo facendo in modo efficace come col decreto Caivano. È un lavoro lungo ma in questa direzione bisogna andare”, ha concluso Piantedosi.