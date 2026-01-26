Musetti show a Melbourne, domina Fritz e si regala i quarti degli Australian Open. In campo il derby Sinner-Darderi

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Grande prova di Lorenzo Musetti agli Australian Open, dove centra per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo. Il carrarino ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set agli ottavi con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Ora nel prossimo turno la sfida contro il serbo Novak Djokovic, passato a sua volta ai quarti dello slam australiano senza giocare, grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik. Nella mattinata italiana in campo Jannik Sinner nel derby con Luciano Darderi.

“Mi sento molto orgoglioso e felice. Ho giocato tante volte con Fritz e l’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite”. Così Lorenzo Musetti dopo la vittoria. “Al servizio sono migliorato tanto, cerco di essere più aggressivo con il diritto, usare le mie variazioni per comandare il gioco, per aprirmi il campo e comandare con il diritto. Prima – ha aggiunto – giocavo troppo dietro, ero un po’ passivo nello scambio. Ora mi sento più energico e aggressivo, il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a comandare il gioco. Quando ho finito la stagione nel 2025, uno dei miei obiettivi era proprio iniziare bene il 2026. Non avevo mai passato la prima settimana a Melbourne”, ha concluso.

ANISIMOVA, RYBAKINA E PEGULA AI QUARTI

Amanda Anisimova, numero 4 al mondo, batte 7-6(4) 6-4 la cinese Xinyu Wang, numero 46 del ranking, nel match degli ottavi di finale del tabellone femminile degli Australian Open. Ai quarti l’americana se la vedrà con Jessica Pegula (n.6) che nel derby Usa tra top 10 si è imposta su Madison Keys (n.9), campionessa uscente, per 6-3 6-4. Sorride anche Elena Rybakina, testa di serie numero 5, che supera 6-1 6-3 la belga Elise Mertens. Ora la kazaka attende la vincente tra Iga Swiatek (n.2) e l’australiana Maddison Inglis, numero 168 del ranking e sorpresa di questa edizione.

