Tennis, Musetti ai quarti a Melbourne: “Orgoglioso di me stesso, mi sento più maturo”

Roma, 26 gen. (askanews) – “Sono molto orgoglioso di me stesso. Conosco molto bene Fritz, abbiamo già avuto tante battaglie tra noi e l’ultima volta, a Torino, aveva vinto lui”. Così Lorenzo Musetti dopo il successo su Taylor Fritz che gli è valso l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open. “Sono arrivato qui con una mentalità diversa – le sue parole – oggi il mio servizio ha funzionato molto bene, credo di aver fatto una delle mie migliori performance a livello di ace della mia carriera, sono molto molto felice. L’anno scorso avevo finito molto tardi la stagione e l’obiettivo era ricominciare alla grande il 2026. Non avevo mai superato la prima settimana qui a Melbourne: aver raggiunto la finale a Hong Kong, il titolo in doppio, i quarti qui… è davvero un sogno. In Italia è abbastanza presto, non è facile svegliarsi così presto spesso. Siamo stati sfortunati fuori dal campo, visto che Tartarini e Fiorucci sono dovuti tornare in Italia per ragioni personali, però so che loro sono qui con il cuore. È difficile anche parlare, perché quando la vita reale bussa alla porta è sempre sorprendente. Mi sento più maturo in campo, forse sto giocando meglio anche per loro. Voglio continuare a giocare così”.

Musetti tornerà in campo mercoledì per il quarto di finale contro Novak Djokovic: “Abbiamo già giocato tante volte io e Novak e ogni volta per me è una lezione – ha detto l’azzurro – È un grande onore condividere il campo con lui, ogni volta lascio il campo con qualcosa in più. Soltanto una volta l’ho battuto, ma erano condizioni diverse e giocatori diversi. So che non sarà stanco, visto che oggi non ha giocato, ma spero che il ritmo che ho adesso mi porti fortuna per la prossima partita e mi aiuti a spingerlo al suo massimo”.