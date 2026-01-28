Euca, Gualtieri: Roma (EUR) sede ideale, dalle spiagge all’aeroporto

Roma, 28 gen. (askanews) – Roma potrebbe essere la sede ideale per l’Euca, l’Autorità europea delle dogane, per tre motivi: qualità della vita, connettività e gratuità dell’edificio che il Campidoglio, in collaborazione con il Governo italiano, metterebbe a disposizione nel moderno quartiere dell’Eur. Lo ha sostenuto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, audito a Bruxelles dalla commissione Imco del Parlamento europeo che sta valutando le candidature delle città coinvolte. “In primo luogo, nessuna città può competere con l’offerta culturale e la straordinariamente alta qualità della vita di Roma – ha vantato Gualtieri -. Dalla vita culturale alle spiagge, Rona è una città moderna che sta investendo nella qualità dei servizi pubblici, nell’innivazione e ha appena ricevuto il riconoscimento di Smart city europea”.

Roma, inoltre, “è una città internazionale – ha ricordato Gualtieri – sede di articolazioni fondamentali del sistema delle Nazioni Unite: ospitiamo oltre 250 ambasciate, 30 organizzazioni internazionali e 40 istituti internazionali – ha ricordato Gualtieri – per questo Roma è particolarmente equipaggiata per ospitare larghe comunità di expacts, con un unico sistema di scuole, università internazionali e di opportunità di lavoro per le loro famiglie”.

Infine, Roma “è un hub logistico, con voli diretti verso tutte le capitali europee e l’aeroporto di Fiumicino che per il settimo anno consecutivo è stato votato come il settimo nel mondo, direttamente connesso al al meraviglioso palazzo in cui Euca verrà ospitato”. Nell’area, ha spiegato ancora Gualtieri “c’è una metro che porta in 7 fermate al Colosseo, e un treno urbano a distanza pedonale che porta in 7 fermate in spiaggia. Euca verrà ospitato in un bellissimo palazzo interamente dedicato, fattore estremamente importante per la sicurezza, e tutte le spese verranno coperte dal Governo italiano, permettendo un risparmio di 50 milioni di euro per il bilancio di Euca”. L’immobile individuato si trova in via della Civiltà Romana, vicino al centro congressi della Nuvola.

Per tutte queste ragioni, “e per la strategicità di un’efficiente unione doganale per la crescita, sicurezza e autonomia strategica europea, consideriamo con forza Roma la migliore possibile sede per Euca”, ha concluso Gualtieri.