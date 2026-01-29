Calcio, cinque giornate a Thiaw che ritirò il Senegal

Roma, 29 gen. (askanews) – Il caos esploso nella finale di Coppa d’Africa è costato caro al Senegal e, in particolare, al suo commissario tecnico. La Confederazione africana di calcio ha inflitto a Pape Thiaw una squalifica di cinque giornate e una multa da 100mila dollari per gli incidenti che hanno segnato la sfida contro il Marocco.

Una partita surreale, vinta dal Senegal 1-0 dopo i tempi supplementari, ma macchiata da proteste furiose. Sul finale dei tempi regolamentari, la decisione dell’arbitro  confermata dal Var  di concedere un rigore al Marocco ha scatenato la reazione senegalese: su indicazione dello stesso Thiaw, alcuni giocatori hanno abbandonato il campo in segno di protesta. Nel frattempo, anche sugli spalti la tensione è salita, con tifosi che hanno tentato l’invasione di campo.

Il momento chiave arriva dal dischetto: Brahim Diaz fallisce il rigore, il Senegal rientra in campo e la gara riprende, fino alla rete decisiva nei supplementari che consegna il trofeo ai Leoni della Teranga.

La commissione disciplinare della CAF, però, non ha chiuso un occhio sul comportamento del ct, sanzionato per “condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all’immagine del calcio”. Una vittoria storica, dunque, ma con una coda disciplinare pesantissima.