Ciclone Harry, Santanchè incontra Occhiuto e Schifani: “Sostenere il turismo”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato oggi i presidenti della Regione Sicilia Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con i rispettivi assessori al Turismo e all’Ambiente, e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, insieme alle principali Associazioni di categoria del settore turistico. L’incontro, svolto in videoconferenza per accelerare i tempi del confronto in contemporanea con tutte le Regioni colpite dal ciclone Harry, ha avuto come obiettivo quello di ascoltare i territori, comprendere la situazione del comparto del turismo e raccogliere i bisogni concreti per pianificare interventi mirati da parte del Dicastero, a sostegno di un settore strategico per il PIL regionale.

Il ministro Santanchè ha annunciato che il Dicastero stanzierà dei fondi dedicati in particolare alla promozione turistica per far fronte al danno d’immagine che sta colpendo questi territori. Per rafforzare la fiducia e favorire una narrazione positiva, il Ministero ed ENIT S.p.A. lanceranno una campagna di promozione dedicata, valorizzando il potenziale turistico di Sicilia, Calabria e Sardegna, e correggendo la percezione negativa causata dal ciclone presso i mercati interni e internazionali, anche attraverso l’iniziativa “Welcome To Meraviglia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).