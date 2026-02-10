Il curling si tinge d’azzurro, Constantini e Mosaner medaglia di bronzo nel doppio misto

CORTINA (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Amos Mosaner e Stefania Constantini. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo superando nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna per 5-3. È la medaglia numero 11 per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Per il tandem tricolore anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro cui avevano perso 9-6 durante il round robin la scorsa domenica.

“Dedico in primis questa medaglia alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla mamma della mia ragazza che purtroppo è mancata lo scorso anno. Ci teneva tantissimo a essere qua, e poi la vorrei dedicare al mio preparatore Andrea Cardona che mi è stato vicino in questi ultimi anni, mi ha fatto affrontare queste cose in maniera spensierata, è stato un periodo difficile, soprattutto gli ultimi sei mesi, e devo dire grazie a lui, mi ha tenuto con la testa alta, mi ha fatto arrivare qua performante e pronto e non era facile. Auguro a tutti di trovare uno come lui”. Amos Mosaner non trattiene le lacrime dopo il bronzo olimpico conquistato con Stefania Constantini ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. “Non siamo migliori amici ma abbiamo una relazione molto amichevole. Chiaramente non possiamo passare insieme tutti i giorni, giochiamo con squadre diverse, siamo spesso all’estero ma il rapporto con Stefania è molto amichevole. Siamo professionali e ci divertiamo insieme. È una ragazza molto determinata, ha grandi qualità”. Lo ha detto Amos Mosaner sul suo rapporto con Stefania Constantini facendo chiarezza su alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi. “Un suo difetto? È troppo lenta nel tirare ma alla fine fa i tiri giusti e va bene così”, aggiunge con un sorriso.

“Sugli spalti a seguirmi da vicino per tutta la settimana c’è stata Angela Romei, mia compagna di squadra e mia miglior amica, con cui avrei voluto condividere quest’esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me, lei è di supporto ed è stato bello averla lì, a guardarmi dall’alto: questa vittoria, oltre che al mio ragazzo e alla mia famiglia, va a lei”. È la dedica di Stefania Constantini. Angela Romei è stata al centro di un vero e proprio caso, con tanto di ricorso al Tas poi respinto, per la sua esclusione dalla nazionale olimpica femminile di curling a vantaggio di Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico Marco. Sulla possibilità di continuare in coppia con Mosaner, aggiunge: “Nel nostro sport poniamo obiettivi di quadriennio in quadriennio, abbiamo concluso questo quadriennio molto bene, siamo contenti, ora però non è ancora il momento di settare i prossimi obiettivi. Da domani inizia già una nuova competizione, a fine stagione avremo sicuramente un momento per riunirci e capire come procedere per le stagioni successive”.

ABODI “CONSTANTINI-MOSANER, BRONZO CONQUISTATO CON CUORE E GRINTA”

“Undici è davvero un bel numero e c’è ancora tanta strada da fare. Un bronzo voluto e conquistato con cuore e grinta da Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del curling. Incredibile vedere lanciare la pietra con apparente semplicità, un movimento leggero ma così preciso, fermo ed efficace che riflette la determinazione nel raggiungere quella “casa” sul ghiaccio. La sintonia e l’armonia di Stefania e Amos sarà fonte di ispirazione per tanti giovani italiani che vorranno scoprire il piacere del curling. Il Governo farà la sua parte per realizzare e migliorare impianti del ghiaccio”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi.

