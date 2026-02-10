La Russa: istituzione Giorno Ricordo spartiacque, coraggio partiti vicini comunismo

Roma, 10 feb. (askanews) – “Poco più di 20 anni fa, il 30 marzo 2004, il Parlamento italiano approvava, quasi all’unanimità,solo 12 i voti contrari la legge (92/2004) che istituiva il Giorno del Ricordo”, “quel 30 marzo 2004 è divenuta una data spartiacque. C’è stato un prima e c’è un dopo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della celebrazione alla Camera.

“C’è stato un prima, durato molti, troppi decenni, durante il quale – ha sottolineato – la sofferenza di migliaia di nostri connazionali è stata volutamente e sistematicamente occultata.

Negata da una parte politica e dalle istituzioni che da quella parte politica erano rappresentate”.

“Nei libri di storia distribuiti nelle scuole, gli studenti studiavano la storia di Roma, la storia del ‘700, dell’800, della prima e seconda guerra mondialeà Ma mancavano le pagine sulla tragedia delle foibe. Sia chiaro: la mia non vuole essere un atto di accusa nei confronti di qualcuno, anzi, è il giusto riconoscimento a quelle forze politiche che, seppur per decenni siano state molto vicine al comunismo, in quella occasione hanno saputo fare un passo coraggioso per far conoscere la verità. Da allora, altri passi in avanti sono stati fatti”, ha aggiunto.