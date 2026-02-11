X
Catturato un latitante nel Barese, era ricercato per mafia da luglio

BARI (ITALPRESS) – A Mola di Bari i Carabinieri del Comando provinciale insieme allo Squadrone Cacciatori Puglia hanno rintracciato il latitante Carlo Biancofiore, 47 anni, ricercato dal mese di luglio.

L’indagato è destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Bari su richiesta Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per i reati di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché per tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

