Mattarella “talismano” a Cortina, “le medaglie sono degli atleti”

Roma, 12 feb. (askanews) – La visita di Sergio Mattarella a Cortina per le prime gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha lasciato il segno. In meno di 24 ore la squadra azzurra ha festeggiato tre ori olimpici. Nella serata dell’11 febbraio, a poche centinaia di metri dall’albergo che ospitava Mattarella, lo slittino ha visto l’Italia vincere sia nel doppio femminile, sia in quello maschile. Oggi con il presidente a bordo pista Federica Brignone ha trionfato nel SuperG sulla pista delle Tofane. Insomma il Capo dello Stato continua a portare bene agli atleti azzurri come ha sottolineato oggi il presidente del Comitato olimpico Luciano Buonfiglio che ha invitato Mattarella a restare visti i risultati di questi giorni. Il Presidente ha ovviamente risposto con ironia: “Tutto posso fare tranne

appropriazione indebita. Le medaglie sono degli atleti, sono

fortunato io ad essere stato qui in questi giorni in cui hanno

conquistato molte medaglie. Spero che continui”.

La presenza del capo dello Stato è stata apprezzata dagli atleti che ne hanno lodato le capacità tecniche ma soprattutto la vicinanza e la presenza in un momento così cruciale per le loro carriere sportive. Ieri sera il Presidente appena arrivato a Cortina ha incontrato Sofia Goggia e telefonato ad Arianna Fontana. Dopo la gara ha incontrato in albergo le

due slittiniste medaglia d’oro – poche ore dopo il successo sulla pista Eugenio Monti – Andrea Voetter e Marion Oberhofer: “Siete state favolose”, ha detto Mattarella. Insieme alle due atlete c’era il ct e leggenda olimpica Armin Zoeggeler.

“Come al solito, è stato molto umile e gentile e quello che mi ha detto mi ha reso ancora più orgogliosa. Ha detto che era orgoglioso di me”, ha raccontato Federica Brignone che Mattarella ha abbracciato sulla pista subito dopo la vittoria al SuperG questa mattina. “Bravissima. Ci contavo”, ha detto Mattarella. E lei molto modestamente ha risposto: “Io non così tanto”. Anche dagli spalti della gara sono arrivate le grida di entusiasmo per la presenza del Presidente: “grazie, grande Presidente, bravo presidente, evviva”.

Quindi il pranzo con gli atleti al villaggio olimpico dove Mattarella ha scambiato le sue impressioni con Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel doppio misto di curling. Tra gli alteti con cui Mattarella sì è intrattenuto anche le campionesse di slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer e i campioni della squadra maschile Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder. E infine a Casa Italia dove ha concluso la sua visita il capo dello Stato ha rinnovato i “complimenti a tutti i nostri atleti che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell’amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro Paese. È questo è il senso delle Olimpiadi: i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive da tutti i popoli attraverso lo sport”.

“Gli atleti continuino con lo spirito di questi giorni e con l’impegno per competere con lealtà e con successo”, è stato il suo messaggio finale.