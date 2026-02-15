Milano-Cortina, Tamberi complimenti a Brignone: “Leggenda”

Roma, 15 feb. (askanews) – Tra i complimenti arrivati sui social c’è quello di Gianmarco Tamberi che ha postato una foto insieme alla figlia Camilla: “Leggenda italiana! Camilla non ha mai guardato uno schermo da quando è nata e non lo guarderà sicuramente ancora per tanto tempo…. Ma oggi, oggi ho voluto farle vedere colei che tra qualche anno le racconteremo essere una delle sportive italiane più straordinarie della storia del nostro sport. Guarda piccina, guarda che cosa ha combinato questa ragazza… Di nuovo!!!!!! Giù il cappello per Federica Brignone”