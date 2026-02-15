Sanremo, Blind, El Ma e Soniko:”È la tesi di laurea per ogni artista”

Milano, 15 feb. (askanews) – Il trio Blind, El Ma e Soniko è in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo “Nei miei DM”, attualmente in radio e disponibile in digitale.La formazione un progetto originale nato nel 2025 che unisce tre anime artistiche diverse ha conquistato il suo posto all’Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra Sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati.”Sanremo è una cosa molto grande, con una grande storia, siamo molto soddisfatti di essere lì, quando abbiamo fatto la prima prova con l’orchestra non ci credevamo. È un sogno che si avvera, è la tesi di laurea per qualsiasi artista” raccontano i tre giovani.”Nei miei DM” è un brano pop-dance energico e moderno che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z fatto di messaggi, attese e desideri. Il ritornello incisivo rende il brano riconoscibile e con tutte le carte in regola per accompagnare anche la stagione estiva.”Abbiamo pensato di fare un brano di questo tipo per entrare prima nelle teste delle persone e abbiamo centrato l’obiettivo nel momento in cui la canzone rimane in testa. Non cerchiamo il premio della critica, cerchiamo una canzone il più mainstream possibile, e vogliamo portare con questa canzone energie positive”.