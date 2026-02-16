Baggio, Cannavaro e Totti per la nuova campagna di Betsson Sport

Milano, 16 feb. (askanews ) – La nuova campagna 2026 di Betsson Sport, piattaforma digitale di infotainment che continua a investire per restituire la giusta importanza a ogni disciplina, con uno sguardo proteso al futuro, è orientata alla volontà di non fermarsi davanti a nessun traguardo. Al centro di questa visione c’è il Betsson Sport Club: un network inclusivo nato per sostenere e dare risalto mediatico a tutte le realtà sportive, anche lontane dai riflettori del grande pubblico.”Noi – ha detto ad askanews Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group – abbiamo cominciato questo progetto circa due anni fa. Abbiamo cominciato a supportare piccoli club in tutta Italia, di diversi sport. Abbiamo cominciato con cinque. Oggi siamo a quota 15 e stiamo crescendo ancora di più. Non è semplice gestire un progetto di queste dimensioni. Cerchiamo di spingere tutti quelli che sono i club minori e gli sport differenti dal calcio, che in Italia chiaramente è lo sport principale, per cercare di far conoscere un po’ a tutti delle realtà che oggi non hanno la possibilità anche economica di spingere il proprio brand”.Su basi di impegno e responsabilità Betsson Sport ha scelto tre grandi testimonial: Francesco Totti, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro, che si muoveranno come un unico gruppo coeso e senza gerarchie, anche in un nuovo spot televisivo che porta gli spettatori dentro un vero e proprio “Museo della Passione”.”Io vivo di passione – ci ha detto Roberto Baggio -. È qualcosa che ha sempre mosso la mia vita e mi accompagna quotidianamente. È una forza interiore che smuove qualunque cosa. Credo che sia l’ingrediente migliore per vivere con gioia”.”Betsson – ha aggiunto Cannavaro – è vicina agli sport, non è vicina solo al calcio. E comunque il fatto di avere le motivazioni giuste una volta che hai finito di fare la tua carriera è fondamentale. Lo dico anche sempre ai miei figli, che c’è qualcuno a cui piace più uno sport o che è un po’ più pigro, invece no: è avere la fortuna di muoversi, di fare attività con una grande passione e fondamentale”.Il talento, da solo, non sempre basta e per questo anche Totti ha scelto di puntare soprattutto sullo spirito di squadra. “Abbiamo fatto un percorso per tantissimi anni – ha detto l’ex capitano della Roma – lo stesso sport, sempre il nostro obiettivo, la nostra passione. Adesso rimettersi in gioco con altri sport ci fa stare bene, ci divertiamo, ci rincontriamo, ci dà lo spirito giusto per andare avanti”.L’obiettivo di Betsson Sport – ci assicurano dall’azienda – non è la ricerca di nuove sponsorship, ma il rafforzamento di una presenza già solida attraverso il Betsson Sport Club, un hub che offre supporto soprattutto alle società con minore visibilità, in tutto il territorio nazionale. “Abbiamo praticamente coperto geograficamente l’Italia – ha concluso Stefano Tino – cercando anche di dare quindi una rappresentanza geografica e speriamo che loro ci possano aiutare anche nello spingere e supportare diversi club su territorio italiano”.Nel corso di tutto il 2026, il legame tra i tre talent e il brand si tradurrà in un palinsesto ricco di contenuti esclusivi, interviste inedite e challenge, confermando che, nello sport come nella vita, è sempre la passione a fare la differenza.