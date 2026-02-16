Leasys rinnova la formula di noleggio a lungo termine

TORINO (ITALPRESS) – Leasys presenta Rent&Buy. Una soluzione che rappresenta la naturale evoluzione della storica formula Noleggio Chiaro, e si distingue per un posizionamento economico ancora più competitivo e per la chiarezza assoluta delle condizioni commerciali: nessuna sorpresa, un valore futuro garantito e un canone mensile che copre tutti i principali servizi di mobilità.

Rent&Buy è la soluzione di noleggio a lungo termine che consente al cliente di guidare un veicolo nuovo a fronte di un canone mensile fisso e, fin dalla sottoscrizione del contratto, conoscere il prezzo di acquisto del veicolo a fine noleggio.

Il cliente mantiene la piena libertà di scelta: acquistare l’auto alle condizioni già definite oppure restituirla, senza vincoli.

Il prodotto si distingue per un approccio chiaro e una struttura pensata per offrire piena visibilità sui costi e massima serenità nella gestione dell’auto. In un unico canone mensile sono incluse le coperture assicurative rca, furto incendio, riparazione danni e copertura conducente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e la gestione amministrativa del veicolo. Ad esempio è possibile guidare Fiat 500 Hybrid Pop per 36 mesi e 45.000 km con un anticipo di 7.075 euro iva inclusa e un canone di 243 euro iva inclusa e, a fine contratto, decidere di acquistarla a 11.580 euro iva inclusa.

