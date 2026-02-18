Sci di fondo, Elia Barp e Federico Pellegrino medaglia di bronzo nel team sprint

TESERO (ITALPRESS) – Arriva la 25esima medaglia per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La firma è quella della coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che conquistano il bronzo nella team sprint maschile di Tesero.

Il tandem azzurro chiude a 3″3 dalla Norvegia del fenomeno Johannes Hoesflot Klaebo (5 ori su 5, 10 in tutto nella sua carriera) e di Einard Hedegart, l’argento va agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Per Barp e Pellegrino si tratta della seconda medaglia in questa edizione dopo il bronzo nella staffetta maschile.

A livello personale il 35enne poliziotto valdostano, alla sua ultima Olimpiade, sale a quota 4 considerando i due argenti nella sprint ottenuti a Pyeongchang 2018 (in tecnica classica) e Pechino 2022 (in tecnica libera).

AL FEMMINILE ORO SVEZIA, ITALIA OTTAVA

La Svezia vince la team sprint femminile di fondo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. A esero Jonna Sundling e Maja Dahlqvist chiudono in 20’29″9, precedendo di 1″4 la Svizzera, argento, e di 5″9 la Germania, che beffa la Norvegia. Chiude invece all’ottavo posto il tandem azzurro formato da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, a 40″9 dalla Svezia.

