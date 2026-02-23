Parolacce durante la partita Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano rivolte a lei e accoltella il marito

NAPOLI (ITALPRESS) – Atalanta – Napoli in tv, parolacce di un 40enne per il rigore negato. La moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro. E’ accaduto nel quartiere di Capodimonte, a Napoli. La donna è stata arrestata dai Carabinieri. La partita Atalanta – Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via.

Al comprensibile rifiuto dell’uomo – già logorato da un match “sfortunato” – la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. Mancando anche questa volta l’obbiettivo, la donna punta all’altro fianco. Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118. La moglie non si ferma e, durante la telefonata, tira altri coltelli contro il compagno. Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano. La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un “apriostriche”. La vittima è ancora ricoverata all’ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).