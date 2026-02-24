L.elettorale, Fdi spinge per testo mercoledì. Verso preferenze (ma capilista bloccati)

Roma, 23 feb. (askanews) – Quella di Sanremo potrebbe essere la settimana buona. E magari sarà anche un caso che tutto succeda proprio nei giorni in cui in tanti saranno distratti dal festival della canzone italiana, ma il centrodestra sarebbe pronto a depositare a breve la sua proposta di riforma della legge elettorale. Dopo lo sprint imposto da Giorgia Meloni agli alleati nell’ultimo vertice di maggioranza, il giorno segnato in rosso sul calendario, almeno nei desiderata di Fdi, dovrebbe essere mercoledì.

Le prossime ore verranno utilizzate per le limature e per sciogliere gli ultimi nodi e le eventuali residue resistenze politiche del resto della coalizione. Ma il testo, nella sostanza, sarebbe già pronto. L’impianto è quello ormai stra noto di un proporzionale con premio di maggioranza da fare scattare alla coalizione che dovesse raggiungere il 40%. Ma come funzionerebbe l’assegnazione? Sia alla Camera che al Senato, il calcolo verrebbe fatto su base nazionale, la ripartizione però a Montecitorio avverrebbe su base circoscrizionale mentre per palazzo Madama su base regionale (con l’obiettivo di non inciampare in rilievi di costituzionalità). Nello specifico il premio consisterebbe in 70 deputati e 35 senatori. Seggi che, però, verrebbero scomputati dall’assegnazione su base proporzionale. Per dirla in numeri: al Senato, togliendo quelli dei senatori all’estero e delle province autonome e Valle d’Aosta, il numero di seggi che resta da assegnare è circa 190. L’assegnazione su base proporzionale verrà fatta appunto sottraendo i 35 seggi del premio, quindi per 155 seggi. Poi alla coalizione che supera la soglia del 40% viene assegnato anche il ‘pacchetto’ previsto dal premio.

La proposta, a quanto si apprende, prevede anche altri due casi, sebbene appaiano più che altro di scuola almeno in un sistema sostanzialmente bipolare. Primo caso, un ballottaggio qualora nessuno superasse la soglia del 40%, ma allo stesso tempo si stabilisce anche – secondo caso – che se nessuno supera nemmeno il 35% l’assegnazione dei seggi avviene con proporzionale puro.

Altro nodo, quello delle preferenze. Al momento si starebbe ancora ragionando ma Fdi, e Giorgia Meloni in particolare, sarebbero in pressing perché siano previste, anche perché per il partito della premier si tratta di una vecchia battaglia di principio. Proprio per questo, l’opzione che sembra prendere quota al momento è quella di liste (di circa 6 nominativi rispetto agli attuali 2-4) per le quali si possa esprimere la preferenza ma con capilista bloccati: nella sostanza, tranne che per i partiti più grandi, la scelta dei probabili eletti resterebbe nelle mani di chi fa le liste, quindi dei leader. Sulla carta non sono state ancora scartate nemmeno le altre due possibilità, ovvero liste bloccate in toto o preferenze senza capilista bloccati.

Per quanto riguarda le soglie di sbarramento, nel testo che dovrebbe essere depositato, dovrebbero restare al 3% per le forze che si presentano da sole e al 10% per le coalizioni. Superato anche il problema dell’indicazione del candidato premier che sarebbe specificato sul programma che viene depositato al Viminale.

Ci sono però alcuni temi politici che durante il vertice dei leader sono stati accennati ma non risolti. Posto che il premio di maggioranza verrà assegnato sulla base di un listino, con quali criteri verranno ripartiti tra le forze politiche? Gli alleati avrebbero chiesto alla presidente del Consiglio di stabilire sin da ora le quote, ovvero anche prima del deposito del testo. Tuttavia da Fdi la pensano diversamente: queste – sintetizza un dirigente – sono trattative che si fanno alla fine.