Cobolli e Bellucci avanzano ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco

ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli e Mattia Bellucci si sono qualificati ai quarti di finale all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, l’ATP 500 sul duro all’Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico (montepremi $2.469.450). Cobolli (numero 20 ATP) e semifinalista all’ATP 250 di Delray Beach, ha sconfitto con un doppio 6-4 l ceco Dalibor Svercina (123). Bellucci (110), alla prima partecipazione all’ATP 500 messicano, ha battuto ancora più nettamente, con un doppio 6-3, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (14), testa di serie numero 4, che l’aveva sconfitto proprio qui un anno fa nel loro unico precedente confronto diretto, dopo aver salvato quattro match point.

Cobolli affronterà per la prima volta il cinese Wu Yibing (142), che ha superato per 6-3, 7-6(4) il giapponese Sho Shimabukuro (130). Bellucci dovrà affronatre Frances Tiafoe (n. 28), che l’ha sconfitto nell’unico confronto diretto, al Roland Garros nel 2024. Negli ottavi lo statunitense ha battuto per 6-4, 3-6, 7-6(6) il connazionale Aleksandar Kovacevic (75), portando a 7 vittorie in 8 incontri il bilancio stagionale contro giocatori fuori dalla Top 50.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).