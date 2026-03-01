Sanremo, Sal Da Vinci trionfa al Festival: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavo

Milano, 1 mar. (askanews) – Sal Da Vinci ha trionfato alla 76 edizione del Festival di Sanremo, tornando sul palco dell’Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con “Per sempre sì,” brano che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. “Io ho avuto il piacere di salire sul palco del Festival di Sanremo nel 2009 e fu un’emozione grande perché è un sogno che inseguivo da molti anni, c’erano quasi 13 tentativi andati a male. Il 2009 addirittura è stato per me un festival rocambolesco perché io fui eliminato e poi ripescato e addirittura fui spinto sul podio e quindi è un ricordo molto tenero. Poi ho atteso altri 17 anni che giustamente in questi 17 anni sono accadute molte cose, tra teatro, dischi e quant’altro, bellissime soddisfazioni, ma questa invece è stata una notizia miracolosa, non me l’aspettavo. Quindi vado lì con, al di là delle aspettative, io porto la mia musica, il mio sentimento, la mia onestà nel presentare questa canzone che credo, possa appartenere a tutti quanti, lo fa danzando in punta di piedi”. ha raccontato alla vigila della gara canora La canzone, espressione della maturità di un performer a tutto tondo con oltre quarant’anni di carriera, mette al centro l’amore e la promessa più importante della vita: il racconto di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. Un amore inteso come scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo. Il brano è prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino e scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone.”Il mio brano si intitola Per sempre sì parla della consacrazione di un amore, parla di una promessa, delle nostre promesse che spesso magari sono un po’ così vacillanti. Invece in questa canzone non si riferisce solo alla promessa di matrimonio che è meravigliosa, ma anche del nostro impegno nel costruire il nostro futuro. Quindi le promesse vanno mantenute”.Durante la serata cover Sal Da Vinci si esibirà insieme a Michele Zarrillo reinterpretando “Cinque Giorni”. Un incontro tra due sensibilità artistiche affini che dialogano su un brano che ha segnato la storia della canzone d’autore italiana. Una canzone che, a distanza di oltre trent’anni dalla sua prima esecuzione a Sanremo, continua a parlare al presente, attraversando nuove generazioni e linguaggi.Dopo l’esperienza sanremese, per Sal Da Vinci si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica, con un progetto di inediti di prossima uscita attualmente in lavorazione. A partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026” (organizzato da Vivo Concerti). Un ritorno all’essenza dell’esibizione dal vivo, pensato in una dimensione più intima e raccolta, che segue il grande successo di “Stasera che Sera! – Special Edition”, lo speciale concerto-evento in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre.