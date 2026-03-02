Sanremo 2026, per giuria adolescenti vince Arisa

SANREMO (ITALPRESS) – Arisa vince il Festival di Sanremo secondo La Giuria degli Adolescenti. Per l’ottavo anno Radioimmaginaria ha coordinato ragazzi e ragazze tra 11 e 22 anni di tutta Italia che hanno votato ogni sera la canzone preferita, l’esibizione migliore e l’outfit più “figo”.

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo è stato decretato il vincitore secondo La Giuria degli Adolescenti, che è stata vinta da Arisa con il 13% dei voti, a seguire LDA&Aka 7even con 8% e Sayf con il 7%.

Da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 90 speaker di Radioimmaginaria – La radio degli adolescenti dai 10 ai 17 anni – hanno raccontato il Festival ai loro coetanei.

La radio degli adolescenti è stata a Sanremo 2026 grazie al sostegno di Istituto Ganassini.

“Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere i ragazzi di Radioimmaginaria – ha dichiarato Vittoria Ganassini, responsabile CSR di Istituto Ganassini – E’ lodevole il lavoro che svolgono da oltre un decennio per raccontare il Festival ai loro coetanei. Con loro abbiamo proseguito il nostro dialogo, supportato dai consigli degli esperti del brand Bioclin, sulla cura della persona”.

