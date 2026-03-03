Renault Austral E-Tech series, una gamma esclusiva per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 Renault ha rinnovato profondamente Austral, modello pilastro del segmento C. Il design è stato affinato per rafforzare il legame stilistico con Renault Rafale, mentre l’esperienza a bordo è stata ulteriormente ottimizzata, grazie a nuove tecnologie e ad un comfort di livello superiore.

Oggi, tutta la gamma è equipaggiata con la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv che offre il miglior equilibrio tra efficienza e prestazioni. Austral garantisce un’autonomia totale fino a 1.100 km con un pieno e si conferma il più efficiente della categoria, con consumi pari a 4,7 l/100 km.

Con oltre 21.000 auto vendute dal lancio, Renault Austral ha sempre rappresentato un modello chiave nello sviluppo delle performance del segmento C.

Disponibile esclusivamente con motore Full Hybrid E-Tech 200cv, Austral E-tech series si posiziona con un prezzo di listino a partire da 35.900 euro. Per rendere la gamma ancora più competitiva e coerente con il recente restyling, Renault introduce la tinta Nero Etoilè di serie, con un vantaggio cliente di 1.000 euro rispetto alle versioni precedenti.

Inoltre, la gamma si completa con una nuova tinta carrozzeria “Blu Ardesia satinato” che si aggiunge alla palette colori standard, be-style e satinate, disponibili sul modello.

Pensata in particolare per i clienti privati e per le piccole e medie imprese, la gamma Austral E-Tech Series si articola così:

Evolution E-Tech series 35.900 euro; Techno E-Tech series 37.400 euro; Esprit Alpine E-Tech series 40.400 euro.

Da oggi Renault Austral propone nuovi equipaggiamenti tecnologici che migliorano in modo significativo la vita a bordo, connessa, confortevole e sicura. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida ancora più premium e intuitiva, in linea con l’evoluzione della gamma Renault.

Renault, che è uno dei primi costruttori automobilistici ad offrire questo tipo di tecnologia, propone per la prima volta nella sua gamma un caricatore a induzione con standard Qi2 (o Magsafe per iPhone). Questa tecnologia, disponibile sulla maggior parte degli smartphone di ultima generazione, comprende un anello magnetico per garantire la massima potenza di ricarica (recupero del 50% della batteria in un’ora) senza surriscaldamento. Questo caricatore a induzione non esclude i precedenti modelli di smartphone già ricaricabili a induzione che potranno, a loro volta, avvalersi di questa tecnologia semplicemente con l’aggiunta di una cover o un anello magnetici.

A partire dal 2026, Austral può contare sulla nuova offerta di connettività proposta dall’operatore virtuale Airnity, specializzato nella connettività automobilistica. Quest’offerta prevede un pacchetto Internet sicuro, direttamente integrato nel sistema di infotainment dell’auto per utilizzare le App scaricate in OpenR link. Non è, pertanto, più necessario passare dallo smartphone per usufruire delle applicazioni disponibili mentre si guida. Con un pacchetto Internet incluso (2 GB/mese per 3 anni o per l’intera durata del contratto concluso con Mobilize Financial Services), il cliente può coprire l’utilizzo mensile delle App più popolari in auto (fino a 40 ore di audio streaming o fino a 3 ore di video streaming).

Gemini, l’assistente AI di Google presto disponibile con un futuro aggiornamento Over the Air, sostituirà Google Assistant. Gemini va ben oltre, essendo un vero e proprio assistente conversazionale alimentato dall’Intelligenza Artificiale. Ciò significa che invece di doversi ricordare la frase esatta da pronunciare per esprimere una richiesta, con Gemini sarà possibile parlare spontaneamente, tenere una conversazione interattiva e realizzare compiti più complessi. E’ possibile anche interromperlo nel bel mezzo di una frase o cambiare lingua senza difficoltà durante la conversazione.

Su Austral Renault sostituisce la modalità Perso con il nuovo Smart Mode che gestisce automaticamente il passaggio tra le varie modalità MULTI-SENSE (Eco, Confort e Sport) in funzione della guida adottata dal conducente. Smart Mode consente, ad esempio, di poter contare immediatamente sulla reattività della modalità Sport in caso di sorpasso, ma anche di risparmiare passando alla modalità Eco ogniqualvolta il ritmo di guida rallenta, come quando si attraversa un centro abitato.

– Foto ufficio stampa Renault –

(ITALPRESS).