MILANO (ITALPRESS) – Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto forze dell’ordine e Vigili del Fuoco che stanno partecipando all’evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni all’interno del tribunale. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del palazzo, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni.
