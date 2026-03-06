Poste Italiane ottiene tre stelle nel FIA Road Safety Index

1 minuto per la lettura
Roma, 6 mar. (askanews) – Poste Italiane viene premiata per il suo impegno nella sicurezza stradale. La Federazione Internazionale dell’Automobile assegna al Gruppo tre stelle, il massimo punteggio, nel FIA Road Safety Index: un riconoscimento di alto valore al lavoro svolto quotidianamente da Poste Italiane sulla formazione continua e la diffusione della consapevolezza dei rischi alla guida. Il servizio del TG Poste.
