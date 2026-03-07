Refrendum, Schlein: la destra non vuole essere giudicata

Roma, 7 mar. (askanews) – “L’indipendenza della magistratura non tutela i magistrati, tutela i cittadini. E allora a cosa serve questa riforma? Ce lo stanno dicendo loro: Mantovano dice che serve a riequilibrare il rapporto tra politica e magistratura…”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’evento ‘L’Italia che sentiamo”. “Per loro in democrazia chi prende un voto in più ha diritto a non essere giudicato”.E ancora: “Non è una vera riforma della giustizia. La giustizia italiana ha i suoi problemi, che questa riforma. Di certo la giustizia non migliora se metti i giudici sotto il controllo del governo”.