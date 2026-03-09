IL TRE si è esibito alla Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi

1 minuto per la lettura
Milano, 9 mar. (askanews) – IL TRE si è esibito venerdì sera alla Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Verona, nell’atto finale prima del via ai giochi. Il brano, corale, è stato gestito da Vittorio Cosma, arrangiatore italiano, in cui insieme a Annalisa Minetti, John De Leo, i Neri Per Caso, Stewart Copeland, Ginevra Nervi, Mimì e altri artisti è stato interpretato “Nel blu dipinto di blu”.
Una consacrazione internazionale per il rapper romani, IL TRE infatti ha dimostrato la sua versatilità artistica riscrivendo alcune barre sulla canzone.
