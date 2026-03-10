150 anni Biblioteca Nazionale Roma, apertura straordinaria 14 marzo

Roma, 10 mar. (askanews) – La Biblioteca nazionale centrale di Roma celebra i suoi 150 anni di storia aprendo straordinariamente le sue porte sabato 14 marzo con la proiezione in anteprima alle ore 10:40 del documentario “Carta Canta – I 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma” di Rai Documentari.

150 anni di storia, milioni di libri, chilometri di scaffali e un unico grande servizio: custodire e diffondere la memoria culturale dell’Italia. La Biblioteca nazionale centrale di Roma celebra un traguardo che coincide con la storia stessa della Nazione, riaffermandosi come uno dei luoghi più affascinanti e conosciuti del patrimonio pubblico nazionale.

“Carta Canta”, documentario scritto da Luca Martera in collaborazione con Angelina De Salvo, dedicato al passato, presente e futuro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in occasione dei 150 anni dalla sua fondazione racconta un luogo della memoria collettiva, un laboratorio di conoscenza e uno spazio aperto a tutti dove il passato dei secoli parla al presente. Una produzione di circa 50 minuti firmata Arim Communication per conto di Rai Documentari, destinata a raccontare al grande pubblico un luogo unico che è allo stesso tempo di conservazione, consultazione e ricerca. Dopo l’anteprima del 14 marzo in biblioteca, il documentario sarà disponibile su Raiplay e la messa in onda su Raitre è programmata per fine marzo.

Due troupe sono entrate in esclusiva nell’immensa biblioteca di circa 60.000 mq, ricca di circa 9.2 milioni di volumi tra manoscritti, incunaboli, libri antichi e moderni, 2.2 milioni di fascicoli di periodici e 112 chilometri lineari di scaffalature a cui si aggiungono oltre 21.5 milioni di immagini disponibili online nella Teca Digitale, per raccontare cosa avviene in questa città della cultura, costruita nell’antico sito archeologico di Castro Pretorio. Dall’accensione delle centrali termiche ed elettriche all’arrivo dei libri da tutt’Italia nell’ufficio postale, dall’etichettatura del libro alla prenotazione dell’utente, dalla ricerca nel magazzino del volume alla consegna nel settore distribuzione, il racconto segue una giornata di lavoro in tutti queste fasi attraverso le testimonianze del personale e di studenti, docenti e bibliofili alle prese con i loro lavori di ricerca e tesi di dottorato. Non mancano le curiosità con focus, ad esempio, sul lavoro della tipografia sotterranea e del laboratorio di restauro dei libri antichi, fino alle visite negli spazi espositivi dedicati ai grandi scrittori italiani del ‘900 e nella sala rari e manoscritti dove sono custoditi i materiali più pregiati: oltre ai manoscritti, incunaboli, fotografie e spartiti musicali, prime edizioni con autografi autori, carte geografiche, stampe e disegni, pubblicazioni antiche in lingua straniera.

Il 14 marzo 2026 la Biblioteca dà quindi il via alle celebrazioni di questa importante ricorrenza con la preview del documentario che la Rai ha dedicato ai 150 anni, accompagnata da uno speciale annullo filatelico e visite guidate a cui seguiranno nell’anno una grande mostra, un convegno internazionale e altre iniziative per celebrare insieme i primi 150 anni al servizio della nazione.