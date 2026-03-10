Export Germania inizia 2026 in calo mentre in Cina parte al galoppo

Roma, 10 mar. (askanews) – Commercio con l’estero indietro tutta in Germania a inizio anno, mentre all’opposto in Cina gli scambi e le merci in uscita hanno registrato un balzo in avanti. E per il gigante asiatico si profila un nuovo anno da record. È la fotografia degli opposti emersa dai dati di oggi di 2 dei maggiori esportatori mondiali.

In Germania a gennaio le esportazioni hanno subito una contrazione del 2,3% rispetto al mese precedente, anche se a quota 130,5 miliardi di euro risultano dello 0,6% superiori rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati pubblicati da Destatis.

La dinamica negativa ha coinvolto anche le importazioni tedesche: a gennaio sono crollate del 5,9% e in questo caso, a quota 109,2 miliardi di euro, risultano diminuite anche nel confronto su base annua, per un 4%. Il mese si è chiuso con un surplus commerciale di 21,2 miliardi, secondo l’ente di statistica federale.

Nel frattempo in Cina sull’insieme di gennaio e febbraio le esportazioni sono balzate del 21,8% su base annua, superando ampiamente le attese. Le importazioni sono cresciute del 19,8% e il colosso asiatico ha chiuso i primi due mesi dell’anno con un surplus da 213,6 miliardi di dollari, oltre un quarto superiore a quello dello stesso periodo del 2025.

Queste dinamiche non potranno che rialimentare i timori nella Unione europea sul fatto che una ampia quota dell’export cinese, dirottato a causa dei dazi americani, si riversi in nella Ue, che intanto fatica a piazzare i suoi beni all’estero.