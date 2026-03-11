Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – “E’ in questo contesto di crisi strutturale del
sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più
spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti
fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo
collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il
regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di
ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere
parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel
corso delle comunicazioni in Senato. “Un’escalation militare che
l’Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare,
insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che, per due
volte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che,
dall’inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che
veniva condotto”, ricorda.
