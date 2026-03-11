X
Iran, Schlein a Meloni: presidente, posi la clava

11 Marzo 2026

Roma, 11 mar. (askanews) – “Presidente, posi la clava. Non è il caso, nella situazione in cui siamo, col mondo che scivola in guerra. Chi la guarda non merita la lotta nel fango in cui ci vorrebbe portare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in aula, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

“Siamo tutti d’accordo che il regime deve fermare le ritorsioni inaccettabili. Ma per noi si devono fermare anche le bombe di Trump e Netanyahu”, ha concluso.

