Libano, Meloni: per proroga Unifil rivedere ingaggio, ma complesso

Milano, 11 mar. (askanews) – “Sulla missione Unifil molte volte ho espresso le nostre perplessità. Da una parte riteniamo che particolarmente nell’attuale contesto la missione rimanga importante, dall’altra parte le regole di ingaggio che la missione ha avuto in questi anni non erano e non sarebbero sufficienti ad affrontare la crisi attuale. Il dibattito deve essere di questo genere. Sono più che favorevole, ho segnalato quello che non condivido nell’iniziativa particolarmente degli Usa in rapporto a Unifil, ma sappiamo che se volessimo prorogare la missione dovremmo rivedere le regole di ingaggio. Tema sul quale però non solo con gli americani ma anche con altri Paesi coinvolti non abbiamo trovato grande convergenza quando abbiamo posto il problema”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in replica al Senato.