Donnet: Asset Management strategico per Ue, ma nazionalismi frenano

Milano, 12 mar. (askanews) – Avere colossi del risparmio gestito europei sarebbe strategico per l’Italia e l’Unione europea, ma il processo di aggregazione è ostacolato da un problema “politico” legato ai nazionalismi. E’ la riflessione svolta dal Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, in occasione della conferenza stampa sui risultati del 2025.

“Il business dell’Asset Management – ha proseguito – è un business globale, dobbiamo acquisire le competenze dove sono. L’assicurazione è un business mondiale. In Europa c’è una grande competizione tra asset manager per la gestione delle pensioni europee. Non pensate che anche le compagnie Usa stiano cercando di prendere una quota di questo mercato? Certo. E anche noi stiamo cercando”.

“E’ importante creare a livello europeo delle grandi società di Asset Management che possano competere con gli Usa. Questo è strategico per l’Italia ma anche per l’Europa. Noi vorremmo dare questo contributo all’Europa e creare una grande piattaforma di AM italiana ed europea. Noi con 900 miliardi di masse già qualcosa lo facciamo”, ha aggiunto Donnet.

Ma in Europa si incontrano più ostacoli che ‘assist’. “Oggi la realtà del business è che in Ue è molto difficile fare collaborazioni cross-borderd, perché siamo di fronte alle posizioni nazionalistiche dei paesi e questo è un problema politico. I membri dell’Ue – ha sottolineato Donnet – devono fare una scelta chiara: vogliamo o non vogliamo fare l’Europa. Oggi manca un quadro politico comune per favorire la creazione dei fondi pensione europei e di un Asset Management che possa gestirli. Purtroppo oggi facciamo l’interesse di operatori dell’Asset Management che non sono europei”.