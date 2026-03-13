Giustizia, Mattarella: perseguirla uniti nei valori dello Stato di diritto

1 minuto per la lettura
Roma, 13 mar. (askanews) – “Tutti gli attori che operano nella giurisdizione condividono la responsabilità di promuovere il perseguimento della giustizia nell’ambito della comune cultura dei valori posti a garanzia dello Stato di diritto. Competenza e rigore sono le caratteristiche di un esercizio della professione forense, che vede nel Consiglio Nazionale l’istanza custode della deontologia dell’Avvocatura. A tutti i presenti formulo auguri di buon lavoro”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026.
