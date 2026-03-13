Iran, Conte: no passerella a Chigi, confronto in Parlamento

Roma, 13 mar. (askanews) – “È necessario e doveroso da parte del Governo” mantenere i contatti e informare le opposizioni sulla guerra e le crisi internazionali ma il Movimento 5 stelle non è disponibile a fare una “passerella a palazzo Chigi” mentre “massima disponibilità” c’è per il confronto “però lo scambio vero istituzionale si fa nella sede del Parlamento”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Agorà su Rai3, ha commentato l’ipotesi di un “tavolo” messo su dal Governo.

“Che significa – ha detto l’ex premier – che noi andiamo a Chigi? A parte che ci siamo andati quando c’è stato il salario minimo, siamo stati lì, grandi discussioni, grandi aperture e poi abbiamo visto come è finito. E non è polemica, è un fatto politico serio: se noi andiamo a Chigi, portiamo una proposta che non costa neppure nulla, che non richiede coperture particolari, ma risolve il problema di oltre 3 o 4 milioni di lavoratori e lavoratrici che sono in difficoltà, che è una misura necessaria per attuare il principio costituzionale della dignità del lavoro, e tu mi dici no e poi aumenti lo stipendio al Cnel, a Brunetta, aumenti i rimborsi a sottosegretari e ministri, io dico: allora che cosa mi chiedi oggi una passerella?”

“E oggi tra l’altro – ha aggiunto Conte – la passerella a Chigi è ancora più compromessa per un problema di fondo: che cosa vengo a Chigi a sottoscrivere la solidarietà, la copertura politica e militare che tu hai fatto a favore di Netanyahu durante il genocidio? A sottoscrivere che tu hai detto che il Venezuela è un’azione di legittima difesa o vengo a sottoscrivere la tua incapacità di condannare questi blitz, questi attacchi all’Iran?”