Iran, Schlein: se Meloni ha un canale con Trump, gli dica di fermarsi

Roma, 13 mar. (askanews) – “Noi non vogliamo che all’Italia accada quanto è accaduto al ministro Crosetto, di ritrovarsi in una guerra senza accorgersi. Se hanno un canale privilegiato con Trump gli chiedano ora di fermarsi”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una intervista al Domani nella quale spiega che dopo il contatto personale con la premier Giorgia Meloni “siamo rimaste d’accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che sarà necessario” ma ribadisce la chiusura espressa nelle aule parlamentari rispetto alla posizione del Governo e della maggioranza: “Sono arrivati in Parlamento con un testo già chiuso e pronto. Che non diceva neanche quello che lei ha detto dopo 12 giorni in ritardo, cioè che gli attacchi militari di Trump e Netanyahu sono fuori dal diritto internazionale. Nel testo non chiedono a Trump e Netanyahu di fermarsi, perché siamo d’accordo che il regime iraniano deve fermare le sue ritorsioni indiscriminate, masi devono fermare anche i bombardamenti di Trump e Netanyahu”.

“Se salta il diritto internazionale – ha sottolineato la leader democratica – c’è solo la legge del più forte, come diceva la stessa Meloni otto anni fa. E le conseguenze economiche di questa guerra sono devastanti. Il petrolio ha sfiorato i 100 dollari al barile. Trump ci guadagna. La storia dovrebbe averci insegnato chela democrazia non si esporta con le bombe, così la si indebolisce o la si rende un alibi per altri interessi. Se in Venezuela il tema fosse stato la libertà del popolo oppresso da Maduro, non si sarebbero tenuti il resto del regime: lì il punto era il petrolio”.