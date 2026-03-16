Energia, Vannacci: riaprire i rubinetti con la Russia

Montecatini (Pistoia), 16 mar. (askanews) – È necessario “riaprire i rubinetti con la Russia perché anche quelli influenzano il prezzo dell’energia”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Montecatini prima del suo spettacolo “Il mondo al contrario – Remigrazione” al Teatro Verdi.”Io l’ho detto ma qualcuno l’ha fatto, Trump ha sospeso temporaneamente le sanzioni alla Russia, quando ci si trova in una crisi e il sistema adottato precedentemente non funziona perché non rivedere quell’impianto sanzionatorio”, ha spiegato Vannacci.La linea del governo sul permanere delle sanzioni alla Russia “non mi convince nella maniera più assoluta perché secondo me contrasta con quelli che sono gli interessi italiani” ha detto ancora Vannacci. È d’accordo con Salvini? “Forse Salvini e d’accordo con me” ha concluso Vannacci.