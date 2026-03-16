Esce “Agonia”, il nuovo album di Chiello

Milano, 16 mar. (askanews) – Da venerdì 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) “Agonia”, il nuovo album di Chiello. Attivo il pre-order https://island.lnk.to/AGONIA.

L’album contiene “Ti penso sempre” (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

La copertina di “Agonia” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine. Le sue fotografie ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo suggerita, il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio. Immagini, capaci di evocare una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico. Restituendo una bellezza fragile, discreta e profondamente emotiva. AGONIA dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva.

Chiello presenterà il nuovo album al pubblico con un instore tour:

– 20 marzo – Milano – Mondadori Duomo – ore 16.00

– 24 maro – Roma – Discoteca Laziale – ore 16.00

Il cantautore, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, torna sul palco con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità.

Questo il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

16 Aprile 2026 – gran teatro geox – Padova

19 Aprile 2026 – atlantico – Poma

21 Aprile 2026 – teatro cartiere carrara – Firenze

22 Aprile 2026 – estragon – Bologna

28 Aprile 2026 – alcatraz – Milano

29 Aprile 2026 – teatro concordia – Venaria reale (Torino)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chielloclubtour2026.