A Roma la mostra di Mario Schifano, dall’informale alla Palestina

Roma, 17 mar. (askanews) – Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell’arte italiana del secondo Novecento, con una grande retrospettiva. Fino al 12 luglio saranno in mostra oltre cento opere provenienti da collezioni pubbliche e private, realizzate con tante tecniche diverse, esposte in ordine cronologico per ripercorrere il lavoro dell’artista: da quelle degli esordi degli anni Cinquanta, informali e materiche, ai primi monocromi del 1960, dalla stagione inaugurata con la mostra “Tutto” nel 1963 alla Galleria Odyssia di Roma, alle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dalle figure della storia dell’arte, dai Futuristi a Malevi . Del 1968 sono le opere “Compagni Compagni” e l”Interno di casa romana”. Evidente è la sensibilità per le emergenze sociali e per i temi legati all’attualità, del suo tempo ma anche di oggi, nelle ultime sale della mostra, dove spiccano i celebri “Paesaggi TV” degli anni Settanta o i lavori degli anni Novanta, come “Meteomalato”, “Palestina” o “Sorrisi scomparsi”, del 1991, l’anno della guerra del Golfo. “Schifano ha dipinto su delle tele di PVC, emulsionate con delle fotografie tratte dal computer ed elaborate al computer, e su queste fotografie ci sono delle scritte in arabo. – ha spiegato la curatrice Daniela Lancioni – Ci siamo accorti che Schifano nell’ultimo decennio è stato particolarmente sensibile ai temi scottanti di geopolitica ma anche di emergenze climatiche”. Oltre che con la pittura Schifano si è espresso attraverso la fotografia e il cinema, e al Palaexpo sarà possibile vedere le sue immagini scattate in bianco e nero, l’intera produzione di film e cortometraggi, insieme a una selezione dei documenti audiovisivi a lui dedicati.